أسعار الغاز الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن أسعار الغاز الطبيعي في مركز“هنري هب” الأمريكي خلال عام 2023 كانت هي الأدنى منذ منتصف عام 2020.

وأرجعت ذلك إلى الإنتاج المرتفع بشكل قياسي، والذي فاق النمو في الاستهلاك، بالتزامن مع زيادة حجم المخزونات.

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وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي، أنه في عام 2023، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في مركز“هنري هب” 2.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض نحو 62% عن متوسط السعر السنوي لعام 2022.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، كان المتوسط الشهري لسعر الغاز الطبيعي في“هنري هب” أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل شهر باستثناء يناير، وسُجِّل أدنى متوسط شهري في مايو عند 2.19 دولار.

وأوضح التقرير، أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بلغ متوسطًا قياسيًا بلغ 104 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023، أي أعلى بنسبة 4% من المتوسط السنوي لعام 2022، مدفوعًا بتحسن إنتاجية الآبار في مناطق بيرميان وهاينزفيل وأبالاتشيا.

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