أسعار الغاز الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن أسعار الغاز الطبيعي في مركز“هنري هب” الأمريكي خلال عام 2023 كانت هي الأدنى منذ منتصف عام 2020.
وأرجعت ذلك إلى الإنتاج المرتفع بشكل قياسي، والذي فاق النمو في الاستهلاك، بالتزامن مع زيادة حجم المخزونات.
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وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي، أنه في عام 2023، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في مركز“هنري هب” 2.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض نحو 62% عن متوسط السعر السنوي لعام 2022.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة، كان المتوسط الشهري لسعر الغاز الطبيعي في“هنري هب” أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل شهر باستثناء يناير، وسُجِّل أدنى متوسط شهري في مايو عند 2.19 دولار.
وأوضح التقرير، أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بلغ متوسطًا قياسيًا بلغ 104 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023، أي أعلى بنسبة 4% من المتوسط السنوي لعام 2022، مدفوعًا بتحسن إنتاجية الآبار في مناطق بيرميان وهاينزفيل وأبالاتشيا.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690336
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