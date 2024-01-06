الذهب ينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على العالم رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2049.8 دولار للأوقية، إثر تراجعها إلى 2030.80 دولار خلال التداولات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد انخفاض بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

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وكشفت بيانات رسمية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7%، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8%.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 93.3%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 62.1% من 73.4% قبل أسبوع.

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