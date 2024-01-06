الذهب ينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على العالم رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2049.8 دولار للأوقية، إثر تراجعها إلى 2030.80 دولار خلال التداولات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد انخفاض بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.
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وكشفت بيانات رسمية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7%، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8%.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 93.3%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 62.1% من 73.4% قبل أسبوع.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690335
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