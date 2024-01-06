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بدء إضراب عمال مترو أنفاق لندن وسط نزاعات على الأجور

1/6/2024 4:23:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت جولة جديدة من الإضرابات في مترو أنفاق لندن، مساء الجمعة، وسط نزاعات طويلة الأمد على الأجور وظروف العمل، ومن المتوقع حدوث خلل شديد في حركة النقل اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات“إن هيئة النقل في لندن فشلت في تجنب هذا الإضراب من خلال عدم تقديم عرض مقبول لأعضائنا في مترو أنفاق لندن”.

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وأضاف“نحن لا نتعامل مع إجراءات الإضراب باستخفاف؛ ولكننا مصممون على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بشأن الأجور وتسهيلات السفر وهيكل الدرجات بما يضمن عدم خسارة أعضائنا”.

ومن المقرر أن يضرب عمال صيانة القطارات في مستودع صيانة معدات الجر في شمال غرب المدينة لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء الجمعة، ومن الاثنين إلى الأربعاء، سيضرب ما يقرب من 10 آلاف عضو من أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات عبر مترو أنفاق لندن.

وتوقعت هيئة النقل في لندن“أن يكون هناك اضطراب شديد في شبكة مترو الأنفاق بأكملها”، وحثت الركاب على التخطيط مسبقا والتحقق قبل السفر.

ويتعامل مترو أنفاق لندن مع ما يصل إلى خمسة ملايين راكب يوميا، وفقا لهيئة النقل في لندن، وفي أوقات الذروة، يجوب أكثر من 540 قطارا أنحاء العاصمة.

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