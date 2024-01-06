بدء إضراب عمال مترو أنفاق لندن وسط نزاعات على الأجور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت جولة جديدة من الإضرابات في مترو أنفاق لندن، مساء الجمعة، وسط نزاعات طويلة الأمد على الأجور وظروف العمل، ومن المتوقع حدوث خلل شديد في حركة النقل اعتبارا من يوم الاثنين.
وقال متحدث باسم النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات“إن هيئة النقل في لندن فشلت في تجنب هذا الإضراب من خلال عدم تقديم عرض مقبول لأعضائنا في مترو أنفاق لندن”.
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وأضاف“نحن لا نتعامل مع إجراءات الإضراب باستخفاف؛ ولكننا مصممون على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بشأن الأجور وتسهيلات السفر وهيكل الدرجات بما يضمن عدم خسارة أعضائنا”.
ومن المقرر أن يضرب عمال صيانة القطارات في مستودع صيانة معدات الجر في شمال غرب المدينة لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء الجمعة، ومن الاثنين إلى الأربعاء، سيضرب ما يقرب من 10 آلاف عضو من أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات عبر مترو أنفاق لندن.
وتوقعت هيئة النقل في لندن“أن يكون هناك اضطراب شديد في شبكة مترو الأنفاق بأكملها”، وحثت الركاب على التخطيط مسبقا والتحقق قبل السفر.
ويتعامل مترو أنفاق لندن مع ما يصل إلى خمسة ملايين راكب يوميا، وفقا لهيئة النقل في لندن، وفي أوقات الذروة، يجوب أكثر من 540 قطارا أنحاء العاصمة.
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