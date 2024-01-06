جي إيه سي الصينية تُسلم أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية صوديوم أيون

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجوعة“جي إيه سي” الصينية لصناعة السيارات، عن تسليم أول سيارة كهربائية جديدة يتم إنتاجها بكميات كبيرة في الصين، مزودة ببطارية الصوديوم أيون.

وتم تجهيز النموذج، تحت العلامة التجارية“يي وي”، بخلايا الصوديوم أيون الأسطوانية وفّرتها شركة“هينا” لتكنولوجيا البطاريات، وتبلغ سعة بطارية السيارة 23.2 كيلوواط – ساعة، ما يتيح نطاق قيادة يصل إلى 230 كم.

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وبالمقارنة مع بطاريات الليثيوم-أيون شائعة الاستخدام، توفر بطاريات الصوديوم-أيون مزايا مثل الاحتياطيات الوفيرة من المواد الخام، والأداء الممتاز في درجات الحرارة المنخفضة، والموصلية العالية، وأداء الشحن الأسرع، وإمكانية زيادة كثافة الطاقة، والنقل الأكثر أماناً، كما قال ليو شو لونج، مشرف التكنولوجيا في مجموعة“جي إيه سي”.

وبدوره؛ أشار شيا شون لي، نائب كبير المهندسين في مجموعة“جي إيه سي”، إلى أن المجموعة تخطط لإطلاق سيارة تعمل ببطارية الصوديوم-أيون بمدى 300 كيلومتر تحت العلامة التجارية“يي وي” في النصف الثاني من العام الجاري.