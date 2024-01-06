جي إيه سي الصينية تُسلم أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية صوديوم أيون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجوعة“جي إيه سي” الصينية لصناعة السيارات، عن تسليم أول سيارة كهربائية جديدة يتم إنتاجها بكميات كبيرة في الصين، مزودة ببطارية الصوديوم أيون.
وتم تجهيز النموذج، تحت العلامة التجارية“يي وي”، بخلايا الصوديوم أيون الأسطوانية وفّرتها شركة“هينا” لتكنولوجيا البطاريات، وتبلغ سعة بطارية السيارة 23.2 كيلوواط – ساعة، ما يتيح نطاق قيادة يصل إلى 230 كم.
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وبالمقارنة مع بطاريات الليثيوم-أيون شائعة الاستخدام، توفر بطاريات الصوديوم-أيون مزايا مثل الاحتياطيات الوفيرة من المواد الخام، والأداء الممتاز في درجات الحرارة المنخفضة، والموصلية العالية، وأداء الشحن الأسرع، وإمكانية زيادة كثافة الطاقة، والنقل الأكثر أماناً، كما قال ليو شو لونج، مشرف التكنولوجيا في مجموعة“جي إيه سي”.
وبدوره؛ أشار شيا شون لي، نائب كبير المهندسين في مجموعة“جي إيه سي”، إلى أن المجموعة تخطط لإطلاق سيارة تعمل ببطارية الصوديوم-أيون بمدى 300 كيلومتر تحت العلامة التجارية“يي وي” في النصف الثاني من العام الجاري.
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