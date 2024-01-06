الصين تعزز دعم سوق تأجير العقارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، توجيها لتوفير دعم أقوى لسوق تأجير العقارات في الصين.
وبحسب التوجيه، سيتم إنشاء وتحسين نظام دعم مالي لتأجير العقارات لتلبية احتياجات المقيمين الحضريين الجدد والشباب في المدن الكبرى بشكل رئيسي، وسيتم التركيز على تشجيع تطوير شركات متخصصة وضخمة لتأجير المساكن ذات ممتلكات خاصة.
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وعلى وجه التحديد، سيكون هناك المزيد من الائتمان لتطوير وتشغيل العقارات المستأجرة، وتوفير خدمات مالية أفضل للأعمال التجارية ذات الصلة، بالإضافة إلى توسيع قنوات الاستثمار والتمويل المتنوعة في السوق، بما في ذلك إصدار السندات والصناديق الاستئمانية للاستثمارات العقارية والاستثمار الاجتماعي.
وإلى جانب تعزيز السياسات الداعمة، ستعمل السلطات على احتواء المخاطر المالية ذات الصلة، مثل تشديد إدارة صناديق الائتمان والحدود التجارية الواضحة والصارمة، والتي سيتم تصميمها لمعالجة المضاربة.
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