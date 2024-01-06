الصين تعزز دعم سوق تأجير العقارات

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، توجيها لتوفير دعم أقوى لسوق تأجير العقارات في الصين.

وبحسب التوجيه، سيتم إنشاء وتحسين نظام دعم مالي لتأجير العقارات لتلبية احتياجات المقيمين الحضريين الجدد والشباب في المدن الكبرى بشكل رئيسي، وسيتم التركيز على تشجيع تطوير شركات متخصصة وضخمة لتأجير المساكن ذات ممتلكات خاصة.

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وعلى وجه التحديد، سيكون هناك المزيد من الائتمان لتطوير وتشغيل العقارات المستأجرة، وتوفير خدمات مالية أفضل للأعمال التجارية ذات الصلة، بالإضافة إلى توسيع قنوات الاستثمار والتمويل المتنوعة في السوق، بما في ذلك إصدار السندات والصناديق الاستئمانية للاستثمارات العقارية والاستثمار الاجتماعي.

وإلى جانب تعزيز السياسات الداعمة، ستعمل السلطات على احتواء المخاطر المالية ذات الصلة، مثل تشديد إدارة صناديق الائتمان والحدود التجارية الواضحة والصارمة، والتي سيتم تصميمها لمعالجة المضاربة.