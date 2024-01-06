Saturday, 06 January 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تعتزم تعديل لوائح التأجير التمويلي للحد من المخاطر

1/6/2024 4:23:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعمل الصين على تعديل اللوائح المنظمة لقطاع التأجير التمويلي بغرض تكثيف الإشراف وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها.

قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إنها تُجري استطلاعا للرأي العام حول مسودة تعديل النظام الحالي الخاص بشركات التأجير التمويلي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014.

موضوعات متعلقة واردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023 رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب عضو بـ”الفيدرالي”: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم

وتعمل النسخة الجديدة من الوثيقة، التي تضم 96 مادة في تسعة فصول، على تحسين قواعد إدارة المخاطر والتشغيل للشركات.

وتطلب المسودة من شركات التأجير التمويلي العودة إلى العمل الرئيسي للتأجير وترفع معايير دخول السوق وتشدد الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.

MENAFN06012024000202011048ID1107690331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث