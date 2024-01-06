الصين تعتزم تعديل لوائح التأجير التمويلي للحد من المخاطر

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل الصين على تعديل اللوائح المنظمة لقطاع التأجير التمويلي بغرض تكثيف الإشراف وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها.

قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إنها تُجري استطلاعا للرأي العام حول مسودة تعديل النظام الحالي الخاص بشركات التأجير التمويلي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014.

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وتعمل النسخة الجديدة من الوثيقة، التي تضم 96 مادة في تسعة فصول، على تحسين قواعد إدارة المخاطر والتشغيل للشركات.

وتطلب المسودة من شركات التأجير التمويلي العودة إلى العمل الرئيسي للتأجير وترفع معايير دخول السوق وتشدد الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.