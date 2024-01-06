80 تريليون دولار قيمة التداول في سوق العقود الآجلة الصينية بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت سوق العقود الآجلة في الصين تداولا نشطا من حيث الحجم والقيمة في عام 2023، حسبما أظهرت بيانات من جمعية العقود الآجلة الصينية.

وبلغ حجم التداول في السوق 8.5 مليار لوت في العام الماضي، بزيادة 25.6% على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

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استحوذت بورصة تشنجتشو للسلع على أكبر حصة من إجمالي حجم التداول، حيث تمثل 41.56%.

وارتفعت قيمة التداول في سوق العقود الآجلة في البلاد بنسبة 6.28% على أساس سنوي إلى 568.51 تريليون يوان (نحو 80 تريليون دولار).

وقالت الجمعية، إن بورصة شانغهاي للعقود الآجلة شكلت الحصة الأكبر بنسبة 26.61% من إجمالي قيمة التداول.