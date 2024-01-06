80 تريليون دولار قيمة التداول في سوق العقود الآجلة الصينية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت سوق العقود الآجلة في الصين تداولا نشطا من حيث الحجم والقيمة في عام 2023، حسبما أظهرت بيانات من جمعية العقود الآجلة الصينية.
وبلغ حجم التداول في السوق 8.5 مليار لوت في العام الماضي، بزيادة 25.6% على أساس سنوي، وفقا للجمعية.
موضوعات متعلقة
واردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023 رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب عضو بـ”الفيدرالي”: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم
استحوذت بورصة تشنجتشو للسلع على أكبر حصة من إجمالي حجم التداول، حيث تمثل 41.56%.
وارتفعت قيمة التداول في سوق العقود الآجلة في البلاد بنسبة 6.28% على أساس سنوي إلى 568.51 تريليون يوان (نحو 80 تريليون دولار).
وقالت الجمعية، إن بورصة شانغهاي للعقود الآجلة شكلت الحصة الأكبر بنسبة 26.61% من إجمالي قيمة التداول.
MENAFN06012024000202011048ID1107690330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.