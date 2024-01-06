تداولات بورصة مسقط تنمو بنسبة 20.4% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت بورصة مسقط، خلال تداولات العام الماضي، أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال، مسجلة نموًّا بنسبة 20.4% عن مستواها في عام 2022، والبالغ 940.2 مليون ريال.
وكانت تداولات بورصة مسقط قد بلغت أكثر من مليار و389 مليون ريال في عام 2015، غير أنها تراجعت بعد ذلك إلى مستويات دون المليار ريال وهبطت في عام 2020 إبّان جائحة كورونا إلى 441 مليون ريال، إلا أنها استطاعت العودة إلى الصعود مجددًا متجاوزة 818 مليون ريال في عام 2021 و940 مليون ريال في عام 2022، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
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وسجلت بورصة مسقط في عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022، مسجلة نموًّا بنسبة 37%، من بينها أكثر من 50 ألف صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز و33 ألفًا و664 صفقة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، و16 ألفًا و556 صفقة على سهم بنك مسقط، و6917 صفقة على سهم عمانتل، و5378 صفقة على سهم أوريدو.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023، إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال؛ مسجلة مكاسب تقدر بـ65.5 مليون ريال، وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 8.9 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.4 مليار ريال، وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.4 مليار ريال، ومثّلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 37.6% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية والصفقات المنفذة لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تحقيق أداء إيجابي، ليتراجع بنهاية ديسمبر إلى 4514 نقطة متراجعًا 343 نقطة أي بنسبة 7%، كما سجلت المؤشرات القطاعية جميعها تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 952 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 510 نقاط، وتراجع المؤشر الشرعي 58 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 51 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط في عام 2023 تراجع أسعار 78 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و13 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الكروم العُمانية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 118%، وأغلق على 4 ريالات و799 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار بنسبة 100% وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 100% أيضًا وأغلق على 88 بيسة.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690329
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