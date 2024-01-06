تداولات بورصة مسقط تنمو بنسبة 20.4% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت بورصة مسقط، خلال تداولات العام الماضي، أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال، مسجلة نموًّا بنسبة 20.4% عن مستواها في عام 2022، والبالغ 940.2 مليون ريال.

وكانت تداولات بورصة مسقط قد بلغت أكثر من مليار و389 مليون ريال في عام 2015، غير أنها تراجعت بعد ذلك إلى مستويات دون المليار ريال وهبطت في عام 2020 إبّان جائحة كورونا إلى 441 مليون ريال، إلا أنها استطاعت العودة إلى الصعود مجددًا متجاوزة 818 مليون ريال في عام 2021 و940 مليون ريال في عام 2022، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

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وسجلت بورصة مسقط في عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022، مسجلة نموًّا بنسبة 37%، من بينها أكثر من 50 ألف صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز و33 ألفًا و664 صفقة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، و16 ألفًا و556 صفقة على سهم بنك مسقط، و6917 صفقة على سهم عمانتل، و5378 صفقة على سهم أوريدو.

وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023، إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال؛ مسجلة مكاسب تقدر بـ65.5 مليون ريال، وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 8.9 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.4 مليار ريال، وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.4 مليار ريال، ومثّلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 37.6% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية والصفقات المنفذة لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تحقيق أداء إيجابي، ليتراجع بنهاية ديسمبر إلى 4514 نقطة متراجعًا 343 نقطة أي بنسبة 7%، كما سجلت المؤشرات القطاعية جميعها تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 952 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 510 نقاط، وتراجع المؤشر الشرعي 58 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 51 نقطة.

وشهدت بورصة مسقط في عام 2023 تراجع أسعار 78 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و13 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الكروم العُمانية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 118%، وأغلق على 4 ريالات و799 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار بنسبة 100% وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 100% أيضًا وأغلق على 88 بيسة.

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