مايكروسوفت تعين مراقب بمجلس إدارة Openai دون حق التصويت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عيّنت شركة مايكروسوفت أحد الإداريين التنفيذيين لديها داخل مجلس إدارة“أوبن إيه آي OpenAI” كمراقب ليس له حق التصويت بما في ذلك انتخاب المديرين أو اختيارهم، كجزء من إصلاح شامل للمجلس، بعد الإطاحة القصيرة بالرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر، بدأت دي تمبلتون بالفعل في حضور اجتماعات مجلس إدارة مطورة“شات جي بي تي”، وقد عملت في“مايكروسوفت” لأكثر من 25 عامًا، وهي نائبة رئيس الشركة للشراكات والعمليات التقنية والبحثية.
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يأتي هذا ضمن تداعيات إطاحة مجلس إدارة“OpenAI” بالرئيس التنفيذي سام ألتمان لفترة وجيزة، قبل إعادته إلى منصبه بعد أيام، بعد تهديد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى“مايكروسوفت” تضامنًا، والتي التزمت باستثمار حوالي 13 مليار دولار في الشركة الناشئة.
وفي أواخر نوفمبر، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث، للصحفيين، إن التغييرات التي طرأت على حوكمة“أوبن إيه آي” توفر المزيد من الثقة، وعلى إثر ذلك يقوم المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفحص الشراكة بين الشركتين وما إذا كانت قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690328
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