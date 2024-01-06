مايكروسوفت تعين مراقب بمجلس إدارة Openai دون حق التصويت

MENAFN - Al-Borsa News) عيّنت شركة مايكروسوفت أحد الإداريين التنفيذيين لديها داخل مجلس إدارة“أوبن إيه آي OpenAI” كمراقب ليس له حق التصويت بما في ذلك انتخاب المديرين أو اختيارهم، كجزء من إصلاح شامل للمجلس، بعد الإطاحة القصيرة بالرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر، بدأت دي تمبلتون بالفعل في حضور اجتماعات مجلس إدارة مطورة“شات جي بي تي”، وقد عملت في“مايكروسوفت” لأكثر من 25 عامًا، وهي نائبة رئيس الشركة للشراكات والعمليات التقنية والبحثية.

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يأتي هذا ضمن تداعيات إطاحة مجلس إدارة“OpenAI” بالرئيس التنفيذي سام ألتمان لفترة وجيزة، قبل إعادته إلى منصبه بعد أيام، بعد تهديد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى“مايكروسوفت” تضامنًا، والتي التزمت باستثمار حوالي 13 مليار دولار في الشركة الناشئة.

وفي أواخر نوفمبر، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث، للصحفيين، إن التغييرات التي طرأت على حوكمة“أوبن إيه آي” توفر المزيد من الثقة، وعلى إثر ذلك يقوم المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفحص الشراكة بين الشركتين وما إذا كانت قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

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