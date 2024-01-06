الرعاية الصحية تبحث مع ڤودافون تعزيز الشراكة الاستراتيجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع وفد شركة ڤودافون مصر، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤودافون مصر فيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم عمليات التحول الرقمي، وأبرزها البينة التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، التطبيب عن بعد والسياحة العلاجية، وانترنت الأشياء.
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ووجه السبكي، بعقد ورشة عمل فنية مع الشركة بالتعاون بين المدراء التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مبنية على احتياجات حقيقية من المستفيدين ومقدمي ومموولي الخدمة الطبية من على أرض الواقع للخروج بتوصيات قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أقصى استفادة رقمية بالتعاون مع الشركة للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين، وذلك كَوْن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع اجتماعي تكافلي يضع على رأس أولوياته المواطن المصري.
فيما ناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع وفد شركة ڤودافون، سُبل التعاون مع الشركة لدعم ملف السياحة العلاجية والآليات المختلفة للشركة التي يمكن الاستفادة منها وتطويعها من خلال توفير حزم من الحلول الرقمية المبتكرة والاستفادة من انترنت الأشياء“IOT” بما يعزز تجربة السائحين وتدعم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية للهيئة ((نرعاك في مصر)).
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع ڤودافون لتوفير منصة رقمية تقدم حلول تقنية محدثة الاستفادة منها في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ومن شأن تلك المنصة تعزيز التطبيب عن بعد“Tele Medicine”، والاستشارات الطبية عن بُعد أو تقديم رأي ثانٍ“Second Opinion”، بين منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، وخصوصًا المحافظات النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الأخرى، فضلًا عن تطويع تلك الحلول التقنية وخبرات ڤودافون الدولية لدعم الشراكات الدولية للهيئة، في قطاع الرعاية الصحية، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل.
كما تم التطرق إلى الاستفادة من الحلول التقنية والحزم التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها ڤودافون لدعم تطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية“IOT”، وذلك بدءًا من مجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.
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