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سيتي: اليوان الصيني والبيزو المكسيكي أفضل الرهانات خلال الانتخابات الأمريكية

1/6/2024 4:23:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محللو“سيتي جروب”، إن البيزو المكسيكي واليوان الصيني، هما أفضل الوسائل لمستثمري العملات من أجل الاستفادة من التقلبات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

وأضاف المحللون في مذكرة، أنه من المتوقع أن يكون لكلا العملتين ردود فعل كبيرة على الانتخابات بفضل علاقات دولتيهما مع أكبر اقتصاد في العالم.

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وكتب المحللون:“بدلاً من الرهان بقوة على الدولار، فإن البيزو المكسيكي واليوان الصيني من المحتمل أن يشهدا حركات مختلفة ذات مغزى، خاصة إذا احتلت موضوعات الهجرة والتجارة اهتمام المرشحين”.

وأضافوا أن فوز الجمهوريين أدى إلى ضعف هذه العملات في الانتخابات السابقة مقابل الدولار، حيث انخفض البيزو في الشهرين التاليين لانتخاب الرئيس السابق“دونالد ترامب”، مع تقييم الأسواق موقفه بشأن التجارة والهجرة، وتراجع اليوان مع تحول التركيز إلى السياسة التجارية والعقوبات.

المصدر:

MENAFN06012024000202011048ID1107690325

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