سيتي: اليوان الصيني والبيزو المكسيكي أفضل الرهانات خلال الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محللو“سيتي جروب”، إن البيزو المكسيكي واليوان الصيني، هما أفضل الوسائل لمستثمري العملات من أجل الاستفادة من التقلبات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.
وأضاف المحللون في مذكرة، أنه من المتوقع أن يكون لكلا العملتين ردود فعل كبيرة على الانتخابات بفضل علاقات دولتيهما مع أكبر اقتصاد في العالم.
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وكتب المحللون:“بدلاً من الرهان بقوة على الدولار، فإن البيزو المكسيكي واليوان الصيني من المحتمل أن يشهدا حركات مختلفة ذات مغزى، خاصة إذا احتلت موضوعات الهجرة والتجارة اهتمام المرشحين”.
وأضافوا أن فوز الجمهوريين أدى إلى ضعف هذه العملات في الانتخابات السابقة مقابل الدولار، حيث انخفض البيزو في الشهرين التاليين لانتخاب الرئيس السابق“دونالد ترامب”، مع تقييم الأسواق موقفه بشأن التجارة والهجرة، وتراجع اليوان مع تحول التركيز إلى السياسة التجارية والعقوبات.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690325
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