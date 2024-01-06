Saturday, 06 January 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت تغلق مرتفعة لكنها تنهي سلسلة مكاسبها الأسبوعية

1/6/2024 4:23:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) غلب الارتفاع على مؤشرات وول ستريت، في ختام جلسات أول أسبوع من 2024، وسط استيعاب الأسواق لبيانات أظهرت مرونة سوق العمل بالرغم من دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

وفي نهاية تداولات مؤشرات الأسهم الأمريكية، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 37466 نقطة، لينهي سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع، إثر انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%.

موضوعات متعلقة واردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023 رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب عضو بـ”الفيدرالي”: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم

بينما ارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط عند 4697 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب امتدت عبر تسعة أسابيع على التوالي، بعدما تراجع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5%.

فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% أو 13 نقطة عند 14524 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.25%، منهيًا اتجاهه الصعودي الذي استمر تسعة أسابيع على التوالي.

المصدر:

MENAFN06012024000202011048ID1107690324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث