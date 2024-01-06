وول ستريت تغلق مرتفعة لكنها تنهي سلسلة مكاسبها الأسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) غلب الارتفاع على مؤشرات وول ستريت، في ختام جلسات أول أسبوع من 2024، وسط استيعاب الأسواق لبيانات أظهرت مرونة سوق العمل بالرغم من دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

وفي نهاية تداولات مؤشرات الأسهم الأمريكية، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 37466 نقطة، لينهي سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع، إثر انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%.

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بينما ارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط عند 4697 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب امتدت عبر تسعة أسابيع على التوالي، بعدما تراجع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5%.

فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% أو 13 نقطة عند 14524 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.25%، منهيًا اتجاهه الصعودي الذي استمر تسعة أسابيع على التوالي.

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