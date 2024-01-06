وول ستريت تغلق مرتفعة لكنها تنهي سلسلة مكاسبها الأسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب الارتفاع على مؤشرات وول ستريت، في ختام جلسات أول أسبوع من 2024، وسط استيعاب الأسواق لبيانات أظهرت مرونة سوق العمل بالرغم من دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.
وفي نهاية تداولات مؤشرات الأسهم الأمريكية، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 37466 نقطة، لينهي سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع، إثر انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%.
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بينما ارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط عند 4697 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب امتدت عبر تسعة أسابيع على التوالي، بعدما تراجع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5%.
فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% أو 13 نقطة عند 14524 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.25%، منهيًا اتجاهه الصعودي الذي استمر تسعة أسابيع على التوالي.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690324
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