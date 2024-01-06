تي رو برايس تحول تركيزها إلى سندات الشركات في الأسواق الناشئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حولت شركة الاستثمار الأمريكية“تي رو برايس- T. Rowe Price” التي تدير أصولًا بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تركيزها من الديون السيادية إلى الشركات في الأسواق الناشئة.
وقال سامي معادي الذي يدير محفظة الأسواق الناشئة في الشركة والبالغة قيمتها 25 مليار دولار، إن هذا التحول وسيلة للاستفادة من الشركات في الدول المستقرة نسبيًا، خاصة أن ارتفاع السندات الحكومية شديدة الخطورة يفقد زخمه.
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وأشار في مقابلة مع“بلومبرج”، إلى أنه يفضل سندات منتجي السلع الأساسية ومشغلي المرافق والبنوك في الاقتصادات النامية الكبرى، والتي قال إنها تولد السيولة الدولارية أو يمكنها التحوط من مخاطر العملات المحلية.
وقال:“نعمل على التخلص من المخاطر التي قد تتعرض لها محافظنا خلال عام 2024، وديون الشركات هي في الواقع أكثر دفاعية”.
وارتفع صندوق الأسواق الناشئة التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار بنسبة 11.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متفوقًا على 92% من أقرانه.
وزاد الفارق بين السندات السيادية والسندات الدولارية للشركات في الأسواق الناشئة بنحو 20 نقطة أساس منذ أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين تقريبًا، مما يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار في السندات السيادية.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690323
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