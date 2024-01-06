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تي رو برايس تحول تركيزها إلى سندات الشركات في الأسواق الناشئة

1/6/2024 4:23:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حولت شركة الاستثمار الأمريكية“تي رو برايس- T. Rowe Price” التي تدير أصولًا بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تركيزها من الديون السيادية إلى الشركات في الأسواق الناشئة.

وقال سامي معادي الذي يدير محفظة الأسواق الناشئة في الشركة والبالغة قيمتها 25 مليار دولار، إن هذا التحول وسيلة للاستفادة من الشركات في الدول المستقرة نسبيًا، خاصة أن ارتفاع السندات الحكومية شديدة الخطورة يفقد زخمه.

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وأشار في مقابلة مع“بلومبرج”، إلى أنه يفضل سندات منتجي السلع الأساسية ومشغلي المرافق والبنوك في الاقتصادات النامية الكبرى، والتي قال إنها تولد السيولة الدولارية أو يمكنها التحوط من مخاطر العملات المحلية.

وقال:“نعمل على التخلص من المخاطر التي قد تتعرض لها محافظنا خلال عام 2024، وديون الشركات هي في الواقع أكثر دفاعية”.

وارتفع صندوق الأسواق الناشئة التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار بنسبة 11.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متفوقًا على 92% من أقرانه.

وزاد الفارق بين السندات السيادية والسندات الدولارية للشركات في الأسواق الناشئة بنحو 20 نقطة أساس منذ أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين تقريبًا، مما يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار في السندات السيادية.

المصدر:

MENAFN06012024000202011048ID1107690323

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