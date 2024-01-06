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لأول مرة.. رئيس البورصة يكشف عدد المتعاملين بالسوق لـعين على البورصة

1/6/2024 4:23:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب وول ستريت تغلق مرتفعة لكنها تنهي سلسلة مكاسبها الأسبوعية “الرعاية الصحية” تبحث مع“ڤودافون” تعزيز الشراكة الاستراتيجية

لأول مرة، رئيس البورصة المصرية يكشف لـ”عين على البورصة”، العدد الفعلي للمتعاملين في السوق، والفئات الأكثر إقبالا على الاستثمار بها، وكيف تقيم البورصة نشاط أكواد المستثمرين وركوده، وأهم الأدوات الاستثمارية الجديدة المتاحة في 2024، والطروحات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

المصدر: Alborsanews

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