لأول مرة.. رئيس البورصة يكشف عدد المتعاملين بالسوق لـعين على البورصة

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لأول مرة، رئيس البورصة المصرية يكشف لـ”عين على البورصة”، العدد الفعلي للمتعاملين في السوق، والفئات الأكثر إقبالا على الاستثمار بها، وكيف تقيم البورصة نشاط أكواد المستثمرين وركوده، وأهم الأدوات الاستثمارية الجديدة المتاحة في 2024، والطروحات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN06012024000202011048ID1107690322
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