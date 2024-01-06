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توقعات بتسجيل نموًا متواضعًا لإنتاج النفط الصخري في أمريكا خلال 2024

1/6/2024 4:23:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع معظم شركات التنقيب عن النفط الصخري في الحوض البرمي في الولايات المتحدة، تسجيل نموا متواضعا هذا العام، في ظل تأثير الأسعار المتقلبة على عمليات التوسع.

ووفقًا لمسح أجرته شركة الخدمات المالية“جيفريز”، توقعت 69% من شركات التنقيب عن النفط في الحوض البرمي، نمو الإنتاج بنسبة 5% أو أقل هذا العام، مع الإبقاء على عدد منصات الحفر الخاصة بها دون تغيير أو خفضها.

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وأشار نصف المشاركين في المسح تقريبًا، إلى أنهم بحاجة إلى بقاء سعر خام“نايمكس” الأمريكي فوق 70 دولارًا للبرميل، لتحقيق ربح في عام 2024، بحسب تقرير لـ”جيفريز” صدر الجمعة.

بلغ سعر الخام الأمريكي ما بين 66 دولارًا و93 دولارًا للبرميل خلال العام الماضي، ويعكس المسح أحدث المخاوف من أن النشاط في المنطقة التي تعد قلب طفرة الإنتاج الصخري بالولايات المتحدة، آخذ في التباطؤ.

المصدر:

MENAFN06012024000202011048ID1107690321

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