توقعات بتسجيل نموًا متواضعًا لإنتاج النفط الصخري في أمريكا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع معظم شركات التنقيب عن النفط الصخري في الحوض البرمي في الولايات المتحدة، تسجيل نموا متواضعا هذا العام، في ظل تأثير الأسعار المتقلبة على عمليات التوسع.
ووفقًا لمسح أجرته شركة الخدمات المالية“جيفريز”، توقعت 69% من شركات التنقيب عن النفط في الحوض البرمي، نمو الإنتاج بنسبة 5% أو أقل هذا العام، مع الإبقاء على عدد منصات الحفر الخاصة بها دون تغيير أو خفضها.
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وأشار نصف المشاركين في المسح تقريبًا، إلى أنهم بحاجة إلى بقاء سعر خام“نايمكس” الأمريكي فوق 70 دولارًا للبرميل، لتحقيق ربح في عام 2024، بحسب تقرير لـ”جيفريز” صدر الجمعة.
بلغ سعر الخام الأمريكي ما بين 66 دولارًا و93 دولارًا للبرميل خلال العام الماضي، ويعكس المسح أحدث المخاوف من أن النشاط في المنطقة التي تعد قلب طفرة الإنتاج الصخري بالولايات المتحدة، آخذ في التباطؤ.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690321
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