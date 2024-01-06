عضو بـالفيدرالي: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن استمرار نمو الوظائف في الولايات المتحدة، يُظهر أن الفيدرالي لم يصل بعد إلى النقطة التي تخاطر فيها جهوده للسيطرة على التضخم، بمقايضة مباشرة مع الهدف الآخر للبنك المركزي، والمتمثل في الحفاظ على الحد الأقصى من التوظيف.
وقال باركين خلال حدث في ماريلاند الجمعة:“السيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية، وفي هذه المرحلة لا نزال عند مستوى بطالة 3.7% ونضيف 216 ألف وظيفة شهريًا”، في إشارة إلى تقرير الوظائف الصادر حديثًا عن شهر ديسمبر.
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وأضاف:“ما زلنا عند نقطة يتجاوز فيها التضخم هدفنا ويمكن القول إن البطالة عند أو أقل من المستويات التي تتفق مع الحد الأقصى للتوظيف”، حسبما نقلت“رويترز”.
وأشار عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام- أنه يشعر بأن ما يسمى“الهبوط الناعم”، حيث السيطرة على التضخم دون الارتفاع الكبير في معدل البطالة الذي أعقب فترات عديدة من السياسة النقدية المتشددة،“أمر يمكن تصوره على نحو متزايد”.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في مواجهة ارتفاع الأسعار، أعرب باركين عن مخاوفه بشأن استمرار التضخم في الإسكان وفي بعض صناعات الخدمات أعلى من مستهدف البنك المركزي، رغم تراجع أسعار السلع.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690320
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