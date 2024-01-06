عضو بـالفيدرالي: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن استمرار نمو الوظائف في الولايات المتحدة، يُظهر أن الفيدرالي لم يصل بعد إلى النقطة التي تخاطر فيها جهوده للسيطرة على التضخم، بمقايضة مباشرة مع الهدف الآخر للبنك المركزي، والمتمثل في الحفاظ على الحد الأقصى من التوظيف.

وقال باركين خلال حدث في ماريلاند الجمعة:“السيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية، وفي هذه المرحلة لا نزال عند مستوى بطالة 3.7% ونضيف 216 ألف وظيفة شهريًا”، في إشارة إلى تقرير الوظائف الصادر حديثًا عن شهر ديسمبر.

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وأضاف:“ما زلنا عند نقطة يتجاوز فيها التضخم هدفنا ويمكن القول إن البطالة عند أو أقل من المستويات التي تتفق مع الحد الأقصى للتوظيف”، حسبما نقلت“رويترز”.

وأشار عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام- أنه يشعر بأن ما يسمى“الهبوط الناعم”، حيث السيطرة على التضخم دون الارتفاع الكبير في معدل البطالة الذي أعقب فترات عديدة من السياسة النقدية المتشددة،“أمر يمكن تصوره على نحو متزايد”.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في مواجهة ارتفاع الأسعار، أعرب باركين عن مخاوفه بشأن استمرار التضخم في الإسكان وفي بعض صناعات الخدمات أعلى من مستهدف البنك المركزي، رغم تراجع أسعار السلع.

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