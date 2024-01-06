رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب

MENAFN - Al-Borsa News) صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بأن القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية في بلاده سيكون للشعب، وذلك من خلال إجراء استفتاء عام.

وقال توكاييف“إن الطاقة النووية النظيفة أمر حيوي بالنسبة لكازاخستان، وإنها مسألة أساسية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد القومي”.

موضوعاتواردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023 عضو بـ””الفيدرالي”: تقرير الوظائف الأمريكي يبقي التركيز على مكافحة التضخم توقعات بتسجيل نموًا متواضعًا لإنتاج النفط الصخري في أمريكا خلال 2024

وأضاف“كازاخستان تصنف على أنها الدولة رقم واحد فى العالم فيما يتعلق بحجم مناجم اليورانيوم وإنتاج مكونات الوقود النووي، ولذلك فإننى أهتم بمسألة بناء محطة للطاقة النووية على أرضنا، وفي نهاية المطاف فإن المسائل المتعلقة بأمن الطاقة يتعين معالجتها استناداً إلى الاحتياجات والفرص الحقيقية، وبالطبع البحوث العلمية، وليس بناءً على اعتبارات جيوسياسية”.

ولفت إلى إن هناك بعض المواطنين ينتقدون بناء محطات للطاقة النووية، وأن هذه الانتقادات يمكن تفهمهما، خاصة وأن الكثيرين ما يزالون يتذكرون العواقب المأساوية للتجارب التي أجريت في موقع سيميالاتينسك للتجارب النووية”.

وقال توكاييف، إن ثمة عوامل أخرى معقدة -مثل تكلفة مشروع بناء محطة نووية والعوامل البيئية- ولذلك يتعين أخذ هذه العوامل فى الاعتبار قبل التوصل إلى توافق فى الاراء بشأن بناء المحطة النووية.

وأضاف أن أهمية موضوع بناء هذه المحطة تحتم طرح هذا الموضوع على المواطنين في استفتاء عام يعربون فيه عن آرائهم بشأنه تعبيرا حراً، وبذلك يكون قرار بناء المحطة النووية هو قرار الشعب.

المصدر: