رئيس كازاخستان: القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية سيكون للشعب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بأن القرار النهائي بشأن بناء محطة نووية في بلاده سيكون للشعب، وذلك من خلال إجراء استفتاء عام.
وقال توكاييف“إن الطاقة النووية النظيفة أمر حيوي بالنسبة لكازاخستان، وإنها مسألة أساسية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد القومي”.
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وأضاف“كازاخستان تصنف على أنها الدولة رقم واحد فى العالم فيما يتعلق بحجم مناجم اليورانيوم وإنتاج مكونات الوقود النووي، ولذلك فإننى أهتم بمسألة بناء محطة للطاقة النووية على أرضنا، وفي نهاية المطاف فإن المسائل المتعلقة بأمن الطاقة يتعين معالجتها استناداً إلى الاحتياجات والفرص الحقيقية، وبالطبع البحوث العلمية، وليس بناءً على اعتبارات جيوسياسية”.
ولفت إلى إن هناك بعض المواطنين ينتقدون بناء محطات للطاقة النووية، وأن هذه الانتقادات يمكن تفهمهما، خاصة وأن الكثيرين ما يزالون يتذكرون العواقب المأساوية للتجارب التي أجريت في موقع سيميالاتينسك للتجارب النووية”.
وقال توكاييف، إن ثمة عوامل أخرى معقدة -مثل تكلفة مشروع بناء محطة نووية والعوامل البيئية- ولذلك يتعين أخذ هذه العوامل فى الاعتبار قبل التوصل إلى توافق فى الاراء بشأن بناء المحطة النووية.
وأضاف أن أهمية موضوع بناء هذه المحطة تحتم طرح هذا الموضوع على المواطنين في استفتاء عام يعربون فيه عن آرائهم بشأنه تعبيرا حراً، وبذلك يكون قرار بناء المحطة النووية هو قرار الشعب.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690319
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