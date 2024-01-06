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واردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023

1/6/2024 4:23:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت أوكرانيا أنها استوردت 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من دول الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في 2023، وهو ضعف ما كانت عليه في 2022.

وذكر بيان لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا LLC، أنه وفقًا لأحدث البيانات، في عام 2023، تم توريد أكثر من 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، وهذا أعلى بأكثر من الضعف مما تم نقله في عام 2022.

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وأضاف أن الجزء الأكبر من الغاز المستورد تم استلامه للتخزين في مرافق التخزين تحت الأرض في أوكرانيا، في حين جاءت معظم واردات الغاز من سلوفاكيا بأكثر من 1.8 مليار متر مكعب، أو 42% من الإجمالي، وزودت المجر 1.3 مليار متر مكعب 31%، وبولندا 602 مليون متر مكعب 14%، ورومانيا عبر مولدوفا 550 مليون متر مكعب 13%.

وبحسب البيان، استوردت أوكرانيا في عام 2023 أكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز عبر ممر البلقان، بغرض التخزين بشكل أساسي.

المصدر:

MENAFN06012024000202011048ID1107690318

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