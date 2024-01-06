واردات الغاز الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا تتضاعف في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أوكرانيا أنها استوردت 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من دول الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في 2023، وهو ضعف ما كانت عليه في 2022.
وذكر بيان لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا LLC، أنه وفقًا لأحدث البيانات، في عام 2023، تم توريد أكثر من 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، وهذا أعلى بأكثر من الضعف مما تم نقله في عام 2022.
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وأضاف أن الجزء الأكبر من الغاز المستورد تم استلامه للتخزين في مرافق التخزين تحت الأرض في أوكرانيا، في حين جاءت معظم واردات الغاز من سلوفاكيا بأكثر من 1.8 مليار متر مكعب، أو 42% من الإجمالي، وزودت المجر 1.3 مليار متر مكعب 31%، وبولندا 602 مليون متر مكعب 14%، ورومانيا عبر مولدوفا 550 مليون متر مكعب 13%.
وبحسب البيان، استوردت أوكرانيا في عام 2023 أكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز عبر ممر البلقان، بغرض التخزين بشكل أساسي.
المصدر:
MENAFN06012024000202011048ID1107690318
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