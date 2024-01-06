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الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن تهدف لمنع صراع أوسع بالمنطقة

1/6/2024 4:20:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"سي إن إن"، إن التواصل غير المباشر مع إيران لمنع صراع أوسع بالمنطقة هو محور رئيسي لزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ووصل بلينكن، مساء الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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