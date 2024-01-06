الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن تهدف لمنع صراع أوسع بالمنطقة

الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن تهدف لمنع صراع أوسع بالمنطقة
التاريخ
1/6/2024 4:20:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"سي إن إن"، إن التواصل غير المباشر مع إيران لمنع صراع أوسع بالمنطقة هو محور رئيسي لزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ووصل بلينكن، مساء الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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