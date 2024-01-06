حالة الطقس: أجواء باردة نسبيا وارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار والرياح شرقية الى جنوبية شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى
جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة
والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة،
مع بقائه
معتدلا
في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة،
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة،
والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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