حالة الطقس: أجواء باردة نسبيا وارتفاع على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار والرياح شرقية الى جنوبية شرقية

معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى

جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة

والبحر خفيف

ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة،

مع بقائه

معتدلا

في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة،

والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة،

والبحر متوسط ارتفاع الموج.