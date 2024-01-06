المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: آليات الاحتلال جرفت جثامين 110 شهداء وداستها دون أي مراعاة لقدسية الأموات

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: آليات الاحتلال جرفت جثامين 110 شهداء وداستها دون أي مراعاة لقدسية الأموات
التاريخ
1/6/2024 4:20:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم السبت،
إن "آليات الاحتلال جرفت جثامين 110 شهداء وداستها دون أي مراعاة لقدسية الأموات، والاحتلال الإسرائيلي نبش قرابة 1100 قبر في حي التفاح شرقي مدينة غزة".
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