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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: آليات الاحتلال جرفت جثامين 110 شهداء وداستها دون أي مراعاة لقدسية الأموات

1/6/2024 4:20:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم السبت،
إن "آليات الاحتلال جرفت جثامين 110 شهداء وداستها دون أي مراعاة لقدسية الأموات، والاحتلال الإسرائيلي نبش قرابة 1100 قبر في حي التفاح شرقي مدينة غزة".


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