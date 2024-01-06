روسيا تقدّم نفسها بمثابة خط الدفاع الأخير عن التقاليد

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Russland: Die Unterdrückung von Frauen und Queers als Strategie (الأصلي)Español (es) La opresión de las mujeres y los homosexuales como estrategia en RusiaPortuguês (pt) A Rússia se diz a 'última defensora dos valores tradicionais'中文 (zh) 俄罗斯:压迫妇女和同性恋是一种策略Français (fr) En Russie, la répression des femmes et des personnes homosexuelles devient stratégiquePусский (ru) ((Угнетение queer-персон и женщин в России стало стратегией))English (en) Russia portrays itself as 'last line of defence for traditional values'中文 (zh) 俄羅斯:壓迫婦女和同性戀是一種策略

يتعرض "مجتمع الميم" في روسيا لمزيد من القمع. توضّح الباحثة السياسية "لِياندرا بْياس" في هذا اللقاء علاقة ذلك بعوامل الجغرافيا السياسية، شارحةً طبيعة ارتباطه بالاستبداد المتزايد في البلاد.

خلال مسيرتها الأكاديمية، تركّز الأستاذة الجامعية بحوثها العلمية على نقطة التماسّ والتفاعل بين العلوم السياسية ودراسات النوع الاجتماعي، مركّزةً على روسيا ومنطقة غرب البلقان على وجه الخصوص. وفيما يلي نص المقابلة:

سويس إنفو (SWI swissinfo) : اِعتبرت المحكمة العليا في روسيا مؤخرًا "الحركة العالمية لمجتمع الميم" حركةً متطرفة. ماذا يعني ذلك؟ وأيّة دلالات ترَيْنها في هذه الخطوة؟

لِياندرا بْياس: لا نعرف بعدُ، ماذا يعني ذلك عمليًّا بالنسبة لـ"مجتمع الميم" في روسيا. لكننا نرى أول المؤشرات، مثل: إغلاق الحانات الخاصة بـ"مجتمع الميم"، وكذلك المنظمات التي تقدّم الاستشارات لهذه الفئة، لأن إدارة مثل هذه الخدمات يمكن أن يفسّر على أنه نشاط.

ليست المثلية الجنسية أو التحول الجنسي ممنوعين بحدّ ذاتهما، غير أن التعبير عنهما بشكلٍ علني على الملأ لم يعد مسموحًا به، وبأي طريقة كانت. لكن كيف يُفسَّر هذا النشاط على المستوى الفردي، هذا ما هو غير معلوم حتى الآن.

أما إذا نظرنا إلى هذا القرار من الناحية منهجية، فإن ما يرتسم بوضوح كامل، يتعلق بمزيدٍ من التطرف؛ وذلك بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا، التي بدأت تطول. يصبح النظام أكثر استبدادًا بشكل مستمرّ؛ وذلك ليستطيع ممارسة سيطرة أكثر فاعلية في داخل البلاد.

إن ذلك يتناسب طبعًا مع السرديّة التي أخذت تنتشر منذ العام 2014 في سياق الحديث عن أوكرانيا؛ أي بأن روسيا هي خط الدفاع الأخير عن القيم التقليدية. وهنا لا يمكن الوقوف عند الإدعاء والخطابة فقط، بل يجب تجسيد ذلك بالأفعال أيضًا.

تبحث لياندرا بياس في نقطة التماس والتفاعل بين العلوم السياسية ودراسات النوع الاجتماعي مركزةً على روسيا ومنطقة غرب البلقان. Gian-Berno Fark

ماذا تتضمن "القيم التقليدية" التي يستند إليها بوتين بشكلٍ متكرر؟

ذلك هو المثير في الأمر، حيث لم يجرِ على الإطلاق تحديدها بوضوح، وهنا تكمن قوتها أيضًا ("القيم التقليدية")؛ لأنه، على هذا النحو، تستطيع كل جهة أو كل حكومة أن تطرح ما يناسبها بالضبط.

ما هو مثير للاهتمام أيضًا هو أن بوتين، وحتّى قُبَيل الغزو الشامل لأوكرانيا، كان دائمًا يناور ويطرح شيئًا مختلفًا حسب فئة الجمهور،.

ومع الوقت، تأثر النهج السياسي الرسمي للبلاد بذلك، فأصبحت هذه القيم ابتداءً من العام 2013 جزءًا من السياسات الروسية الخارجية والأمنية، وذلك بنبرة تنافسية متزايدة. وابتداءً من العام 2016 صار يُقال بأن "الصراعات السياسية المتأثرة بالجغرافيا ليست صراعات سياسية أو تقنية فحسب، بل هي صراعاتٌ لها تعبيراتها القيمية"، إذن هو بيانٌ واضح.

لكن بوتين نفسه كان غالبًا ما يكتم ذلك في نفسه. في السنوات الأخيرة تغيّر ذلك كما نعلم، ففي غزو أوكرانيا كانت القيم التقليدية من بين ما تم الاستناد إليه؛ وبوضوح.

بقي المفهوم ذا تأثير كبير. في الأبحاث نسمي ذلك: "الدالة الفارغة" (empty signifier)، أي مفهوم له معانٍ جوفاءٍ، ويمكن ملؤه بما نرغب فيه. ولأن النظام في داخل البلاد يستهدف المرأة في مجال الحقوق الإنجابية؛ فقد أصبح واضحًا منذ الغزو أية سياسة ملموسة يمكن استخلاصها من ذلك.

هنالك أنواعٌ مختلفة من الانتهاكات، مثلًا: التعدي على حق الإجهاض. وقد أشاد بوتين نفسه بحماس مؤخرًا بالأمهات اللواتي يسعدهن الإنجاب. ويجري الحديث أيضًا عن أوسمة ستمنح مجددًا للأمهات اللواتي لديهن عدّة أطفال. وكل هذا مقرونٌ بانتهاك صريح لحقوق "مجتمع الميم".

في الخطاب السياسي الإعلامي تُستخدم الكثير من العبارات ذات المحتوى غير الواضح، مثلًا "المنظومة الفكرية للنوع الاجتماعي" ( Gender-Ideology) . إلى ماذا يهدف ذلك؟ ولماذا يمكن أن يوظّف هذا المفهوم في السياسة؟

عبارة "القيم التقليدية" هي صورة منعكسة لعبارة "المنظومة الفكرية للنوع الاجتماعي". إذا جاز التعبير، فإن القيم التقليدية هي تلك التي يُروَّج لها في روسيا، لكن ليس فيها شيء روسي محدد، بل أشياء يمكن العثور عليها في بلدان أخرى استبدادية، أو إنها تسير في هذا الاتجاه.

تتجلّى هنا فكرة التلازم والتعايش بين نظام نوعٍ اجتماعي غير متحرر ونظامٍ سياسي غير متحرر. في العقد الماضي شهدنا تعديات على الديموقراطية حدثت بالتزامن مع تعديات على العدالة والمساواة بين الأجناس الاجتماعية. وهنا تأثيرٌ متبادل، واضح.

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الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ جولة أسبوعية عبر الصحف السويسرية في تغطيتها لأخبار العالم العربي.

ولكن ،بشكلٍ ملموس، أين يكمن العيب ؟

يكمن ذلك في الزعم بأنّ "المنظومة الفكرية للنوع الاجتماعي" تتعلق بانحراف مرَضي يهدد الوجود الإنساني." والقول بشيء من المغالاة: "لو فُرضت المساواة بين الجنسين، فلن يكون هناك تكاثر؛ لأن الجميع سيكون مثليًّا أو نسويات يتطلقن أو يقمن بالإجهاض"، وإن "هذا ما يحدث حاليًّا في الغرب."

منذ العام 2013 صار جزءًا من المبادئ التوجيهية للدولة الروسية بأن الغرب يريد تصدير هذه المنظومة الفكرية المنحرفة وفرضها على الدول الأخرى، ويُقال بأن ذلك يحدث في روسيا من خلال الناشطات النسويات وحركة "مجتمع الميم".

والآن، تقول آخر خطوة بـ"أن المساواة والعدالة بين الجنسين ليست وحدها أداة هيمنة خبيثة للغرب، بل عمومًا كل شيء يتعلق بحقوق الإنسان والديموقراطية. هذه الصادرات الغربية ساهمت في إنتاج هيمنة الغرب وقامت بترسيخها؛ لذلك لا يجب على روسيا أن ترفض النسوية والمساواة بين الجنسين فحسب، بل أيضًا كامل الفكرة عن التحول الديموقراطي، وذلك كي تحفظ موقعها."

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