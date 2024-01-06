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الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

1/6/2024 3:15:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وأُعتقل آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: محمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.


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