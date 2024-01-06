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دون ضحايا أو سرقات.. هجمات مسلحة تثير الخوف في ليفربول - فيديو

1/6/2024 3:15:57 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص شن هجوما مسلحا في 3 مواقع في مدينة ليفربول، من بينهم هجوم على أحد محلات بيع الصحف.
وسجلت كاميرا مراقبة لقطات لمسلح يطلق النار داخل محل لبيع الصحف في المدينة، قبل أن يغادر دون الاستيلاء على أي شيء.

وتلقت شرطة إقليم "ميرسيسايد" حيث تقع مدينة ليفربول، بلاغا بوجود تهديد مسلح وإطلاق نار داخل محل بيع الصحف.
وقالت الشرطة المحلية في مدينة ليفربول إن الحادث لم يسفر عن أي إصابة بين العاملين.
وتلقت الشرطة في مدينة ليفربول بلاغا آخر يفيد بإطلاق نار خارج سينما "Showcase". وبحسب بيان الشرطة، فإن المتهم هدد اثنين من موظفي السينما، ثم أطلق عددا من الرصاصات في الهواء قبل الهروب في سيارة.

وألقت الشرطة في مدينة ليفربول القبض على المتهم البالغ من العمر 49 عاما، ولم تكشف عن هويته.

لبنان 24

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