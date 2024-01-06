طالب يقتل زميله ويصيب 5 في مدرسة أميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأميركية، أن تلميذاً في الصف السادس قُتل صباح يوم الخميس، وأصيب خمسة أشخاص عندما فتح طالب النار في مدرسة بالولاية في أول يوم بعد عطلة الشتاء.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي أن المشتبه به طالب في مدرسة بيري الثانوية يدعى ديلان بتلر، وعُثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص أطلقته قوات الأمن على ما يبدو.



وقال ميتش مورتفيت، وهو مساعد مدير بإدارة التحقيقات الجنائية بالولاية، للصحافيين، إن الشرطة عثرت أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة الثانوية.

وقال مورتفيت إن بتلر كان مسلحا ببندقية ومسدس، وأضاف أن دوافعه قيد التحقيق.

كما قال إن من بين الجرحى أربعة تلاميذ، وإن الخامس مدير بالمدرسة، رافضا الكشف عن أي أسماء.

وأضاف أن أحد المصابين في حالة حرجة لكن لا يبدو أن إصابته تهدد حياته، في حين أن الأربعة الآخرين في حالة مستقرة.



ويعد حادث إطلاق النار في ولاية أيوا الأميركية جزءا، من انتشار العنف المسلح بالمدارس الأميركية، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة.

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