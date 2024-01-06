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طائرات إسرائيلية تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

1/6/2024 3:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، في جنوب لبنان مازن إبراهيم، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بلدات عدة في جنوب لبنان.


وقبل ساعة، شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.


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