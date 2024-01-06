طائرات إسرائيلية تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

طائرات إسرائيلية تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
1/6/2024 3:15:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، في جنوب لبنان مازن إبراهيم، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بلدات عدة في جنوب لبنان.
وقبل ساعة، شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.
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