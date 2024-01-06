القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ قرب كريات شمونه

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ قرب كريات شمونه
التاريخ
1/6/2024 3:15:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب كريات شمونه
بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ موجه من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.
MENAFN06012024000208011052ID1107690215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.