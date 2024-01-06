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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ قرب كريات شمونه

1/6/2024 3:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب كريات شمونه


بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ موجه من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.

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