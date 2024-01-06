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حزب الله في رد أولي على اغتيال العاروري: استهدفنا قاعدة ميرون بـ62 صاروخا

1/6/2024 3:15:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تبنى حزب الله إطلاق الصواريخ نحو الجليل الأعلى وقال إننا "استهدفنا قاعدة ميرون
للتحكم والمراقبة الجوية، استهدفنا القاعدة بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها
إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

الجليل المحتل/PNN-دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في عشرات البلدات من الجولان المحتل حتى الجليل الأعلى، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان، وبالتزامن أُطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو جبل الجرمق في الجليل الأعلى.

وأشارت مصادر عربية إلى أنه أُطلق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى. فيما قالت مصادر أخرى إنه تم إطلاق 6 صواريخ موجهة من نوع كورنيت باتجاه مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وتبنى حزب الله إطلاق الصواريخ وقال إنه "استهدف قاعدة ميرون للتحكم والمراقبة الجوية، واستهدف القاعدة بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".




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