الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أُصيب مواطنان بالرصاص الحي، وأُعتقل آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: محمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.

يتبع...