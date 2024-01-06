الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أُصيب مواطنان بالرصاص الحي، وأُعتقل آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: محمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.
يتبع...
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