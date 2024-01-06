الاحتلال يعتقل شابا من جنين عند مدخل تقوع شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا، شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مرعي (31 عاما) من سكان جنين، أثناء مرور مركبة كانت تقله برفقة شابين آخرين، عند مدخل بلدة تقوع شرقا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم صلاحات، في منطقة حرملة شرقا، وفتشته.
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