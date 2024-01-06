الاحتلال يعتقل شابا من جنين عند مدخل تقوع شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مرعي (31 عاما) من سكان جنين، أثناء مرور مركبة كانت تقله برفقة شابين آخرين، عند مدخل بلدة تقوع شرقا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم صلاحات، في منطقة حرملة شرقا، وفتشته.