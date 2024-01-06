قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن أمام معركة شاملة مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN-نقلت وكالة تسنيم عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله "نحن أمام معركة شاملة مع العدو الإسرائيل، وكثير من نقاط ضعفه لا يمكن ترميمها".
وأضاف، خلال مراسم ضم سفينة أبو مهدي المهندس وزوارق سريعة وقاذفات إطلاق صواريخ لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس، لقد حاول العدو تحويل حياة الشعب الإيراني بأكملها إلى ساحة معركة، بدءا من الهجوم الاقتصادي فضلا عن حرب الاستخبارات والإرهاب، ورافق ذلك محاولة فاشلة من قبل العدو لعزل إيران سياسيا.
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