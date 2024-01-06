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قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن أمام معركة شاملة مع إسرائيل

1/6/2024 3:15:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN-نقلت وكالة تسنيم عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله "نحن أمام معركة شاملة مع العدو الإسرائيل، وكثير من نقاط ضعفه لا يمكن ترميمها".


وأضاف، خلال مراسم ضم سفينة أبو مهدي المهندس وزوارق سريعة وقاذفات إطلاق صواريخ لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس، لقد حاول العدو تحويل حياة الشعب الإيراني بأكملها إلى ساحة معركة، بدءا من الهجوم الاقتصادي فضلا عن حرب الاستخبارات والإرهاب، ورافق ذلك محاولة فاشلة من قبل العدو لعزل إيران سياسيا.

MENAFN06012024000205011050ID1107690209

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