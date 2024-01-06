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حرييت: روسيا أهم مورّدي الطاقة إلى تركيا

1/6/2024 3:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "حرييت" نقلا عن هيئة الطاقة التركية بأن روسيا حافظت عام 2023 على تصدّرها موردي الغاز والنفط ومشتقاته إلى تركيا، وأجلت استيفاء مستحقاتها على أنقرة لرفد الاقتصاد التركي.
وقالت الصحيفة إن 49.93% من واردات النفط في أكتوبر الماضي وحده وصلت إلى تركيا من روسيا، وأنه عام 2022 استوردت تركيا 40.74% من النفط من روسيا.


وأضافت أنه في أكتوبر بلغت حصة الغاز الروسي من الواردات التركية 59.14%، وأن تأجيل روسيا استيفاء مستحقاتها على تركيا مقابل الغاز الطبيعي عام 2023 "أثّر بشكل إيجابي وساعد أنقرة في مواجهة المشاكل الاقتصادية".


وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن تركيا تمكنت بفضل زيادة واردات النفط الروسي مشتقاته من توفير نحو ملياري دولار عام 2023.


ووصفت الصحيفة مشروع محطة "أكويو" النووية في تركيا التي تشيدها مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية، بأنه واحد من رموز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مذكرة بأن المحطة يجب أن تبدأ توليد الكهرباء عام 2024.


ونقلت عن بيانات وزارة السياحة التركية أن 6.9 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مما يتجاوز مؤشرات الدول الأخرى.


وإضافة إلى ذلك ستحتل روسيا وفقا نتائج العام الماضي المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التعاقدية التي تنفذها الشركات التركية على الأراضي الروسية، حيث تقدر قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات التركي في روسيا السنة الماضية بـ4.6 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع سابقة بـ20 مليار دولار.

RT

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