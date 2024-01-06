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أميرة الذهب تثير تفاعل الشارع المصري فما قصتها؟

1/6/2024 3:11:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ظهرت امرأة“أميرة الذهب” في فيديو عبر صفحتها على“فيسبوك” تنفي فيه الأخبار المتداولة حول شراكتها مع رجل الأعمال الذي تم القاء القبض عليه من قبل الشرطة، وقالت إنها ستقاضي الموقع الذي نقل الخبر.

فقد تصدرت“أميرة الذهب” محركات البحث في مصر، مثيرة تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات عديدة عن كيفية الثراء السريع والضخم لهذه السيدة.

فيما كانت قد أعلنت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال بحوزته مواد مخدرة وأسلحة بقيمة 122 مليون جنيه وسط شائعات عن شراكته مع أميرة حسان المعروفة بـ”أميرة الذهب”، أشهر بائعة ذهب في مصر.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة، يتكون من 10 أشخاص، 3 منهم موجودين حاليا خارج البلاد، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

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