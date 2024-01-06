أميرة الذهب تثير تفاعل الشارع المصري فما قصتها؟

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- Khaberni) خبرني - ظهرت امرأة“أميرة الذهب” في فيديو عبر صفحتها على“فيسبوك” تنفي فيه الأخبار المتداولة حول شراكتها مع رجل الأعمال الذي تم القاء القبض عليه من قبل الشرطة، وقالت إنها ستقاضي الموقع الذي نقل الخبر.
فقد تصدرت“أميرة الذهب” محركات البحث في مصر، مثيرة تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات عديدة عن كيفية الثراء السريع والضخم لهذه السيدة.
فيما كانت قد أعلنت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال بحوزته مواد مخدرة وأسلحة بقيمة 122 مليون جنيه وسط شائعات عن شراكته مع أميرة حسان المعروفة بـ”أميرة الذهب”، أشهر بائعة ذهب في مصر.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة، يتكون من 10 أشخاص، 3 منهم موجودين حاليا خارج البلاد، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.
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