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حقن التخسيس الجديدة تزيد حساسية الأنسولين

1/6/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن العنصر المستخدم في فئة الأدوية الجديدة لعلاج السكري من النوع 2 والسمنة، يمكن أن يؤدي إلى تحسن سريع في حساسية الأنسولين.

ليراغلوتايد يحسن حساسية الأنسولين بسرعة خلال أسبوعين من بدء العلاج وقبل البدء في فقدان الوزن

وأجريت الدراسة في جامعة فاندربيلت بمشاركة 88 شخصاً، يعانون من السمنة ومقدمات مرض السكري لتلقي ليراغلوتيد منبه GLP-1R، أو مثبط ديبيبتيديل ببتيداز سيتاجليبتين، أو فقدان الوزن بدون دواء باستخدام نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

وبحسب "ساينس دايلي"، استمرت التجربة 14 أسبوعاً، تبين خلالها أن ليراغلوتايد يحسن حساسية الأنسولين بسرعة وكذلك يخفض نسبة الغلوكوز في الدم خلال أسبوعين من بدء العلاج وقبل أي فقدان للوزن.

وقالت الدكتورة منى مشايخي المشرفة على البحث: "نحن نعلم أن منبهات GLP-1R تعزز فقدان الوزن، لكننا فوجئنا عندما اكتشفنا أن منبهات GLP-1R ليراغلوتايد لها أيضاً تأثيرات سريعة على حساسية الأنسولين، بشكل مستقل عن فقدان الوزن".

وحساسية الأنسولين هي مدى استجابة الخلايا لهرمون الأنسولين، الذي يتحكم في مستويات الغلوكوز في الدم، وتعني زيادة حساسية الأنسولين أنه يخفض مستوى الغلوكوز في الدم بشكل أكثر فعالية، من دون أدوية.

بينما يعتبر انخفاض حساسية الأنسولين أو مقاومة الأنسولين من سمات مرض السكري من النوع 2.

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