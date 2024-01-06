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وزارة التربية والتعليم تشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت

1/6/2024 3:07:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط للعام 2023-2024، وملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية المنعقدين بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وبحضور الدكتور عبد الله فهد الهاشمي مدير عام المعهد العربي للتخطيط وممثلي الدول العربية الأعضاء في مجلس أمناء المعهد، إنجازات العام الماضي، ورصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها ومناقشة أبرز المشروعات المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.

وفي اليوم الثاني، أقيم ملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية، والذي خصص لمناقشة موضوعين أساسيين هما إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام إداريًا الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية للتنمية، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي.

وبهذه المناسبة، أكدت الخاطر الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، والتي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية وتطوير إمكانات وقدرات الدول العربية، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن ملتقى صناع القرار خرج بالعديد من التوصيات والمبادرات التي سيتم التركيز عليها في الخطة القادمة للمعهد، موضحة أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد العربي للتخطيط والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات، والتي تساهم في تحقيق توجهات مملكة البحرين ورؤيتها التنموية.

ويعد المعهد العربي للتخطيط من أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك، ويقدم خدماته وجهوده الإنمائية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

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