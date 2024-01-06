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السجن 14 شهراً لشرطي أمريكي أبيض أُدين بقتل رجل أسود

1/6/2024 3:01:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حُكم على شرطي أمريكي أبيض الجمعة بالسجن 14 شهراً بسبب ضلوعه في مقتل إيليا ماكلين، وهو شاب أسود تعرّض للخنق والحقن بمادة الكيتامين المهدئة خلال توقيفه سنة 2019.

وأبدى القاضي الذي نطق بالحكم "صدمة من اللامبالاة التي أظهرها" الشرطي تجاه "معاناة" الشاب الذي "كان مكبّل اليدين ولم يكن يشكل تهديداً على أحد".

ومن بين الشرطيين الثلاثة الملاحقين في إطار هذه القضية، كان راندي رويديما الوحيد الذي أدين بتهمة القتل غير العمد في اكتوبر. وتمت تبرئة الشرطيين الآخرين. وحُكم على رويديما بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

ولم تسترع وفاة ماكلين (23 سنة) في أورورا بولاية كولورادو (غرب) اهتمام وسائل الإعلام بدايةً، بل خرجت إلى الواجهة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي سنة 2020.

وتوفي ماكلين بنوبة قلبية بعد ثلاثة أيام من توقيفه. وخلال القبض عليه، ثبت الشرطيون رقبته ثم حقنه مسعفان بالقوة بمادة مهدئة قوية.

وحوكم المسعفان بشكل منفصل، وأدينا بتهمة القتل غير العمد في ديسمبر، وهما ينتظران النطق بعقوبتهما.

وقال رويديما الجمعة أمام القاضي "لقد تصرّفنا استناداً إلى ما تدرّبنا عليه".

وحفظت القضية بداية قبل أن يطلب حاكم كولورادو جاريد بوليس في يونيو 2020 إعادة فتح التحقيق بعدما تحدث إلى عائلة ماكلين.


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