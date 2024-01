مقتل الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي

قضى الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي Speed Racer ("سبيد رايسر") وSaved by the Bell ("سيفد باي ذي بِل")، تحطمت الخميس في المحيط "بعد لحظات قليلة من إقلاعها"، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

وأشار بيان الشرطة إلى أن "ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة، هم كريستشن كليبسر"، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتاه.

وأفادت الشرطة بأن خفر السواحل "انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي" وفاتهم. ويجري تشريح الجثة فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وغادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستشن أوليفر في الحادية والخمسين، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ومن أبرز الأعمال التي مثّل فيها المسلسل الألماني Alarm fur Cobra 11 ("ألارم فور كوبرا 11")، وتولى أدواراً مساعِدة في أفلام أميركية كبرى من أبرزها "سبيد رايسر" وIndiana Jones and the Dial of Destiny ("إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني").