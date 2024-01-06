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مقتل الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي

1/6/2024 3:01:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضى الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي Speed Racer ("سبيد رايسر") وSaved by the Bell ("سيفد باي ذي بِل")، تحطمت الخميس في المحيط "بعد لحظات قليلة من إقلاعها"، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

وأشار بيان الشرطة إلى أن "ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة، هم كريستشن كليبسر"، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتاه.

وأفادت الشرطة بأن خفر السواحل "انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي" وفاتهم. ويجري تشريح الجثة فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وغادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستشن أوليفر في الحادية والخمسين، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ومن أبرز الأعمال التي مثّل فيها المسلسل الألماني Alarm fur Cobra 11 ("ألارم فور كوبرا 11")، وتولى أدواراً مساعِدة في أفلام أميركية كبرى من أبرزها "سبيد رايسر" وIndiana Jones and the Dial of Destiny ("إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني").


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