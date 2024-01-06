أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام ينفي التكهنات بانتقال إيريك داير إلى بايرن ميونخ

أكد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام أن غياب إيريك داير مدافع الفريق عن الفوز على بيرنلي 1 / صفر مساء الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان بسبب الإصابة وليس مرتبطا بالتكهنات بإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع داير الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بعد ستة أشهر.

من جانبه، رد بوستيكوجلو "نعم إنه مصاب، لقد أصيب بقرحة منعته من المشاركة في التدريبات".



وبشأن اهتمام النادي الألماني بضم اللاعب، أجاب مدرب توتنهام "هذا شأن مختلف ولكن لا تشككوا في نزاهتي، عندما أقول مصاب فهو مصاب فهو لم يتدرب مساء الخميس، وغيابه لا علاقة له بأي شيء آخر".

وأضاف المدرب الأسترالي "ليس لدي أي فكرة عن اهتمام بايرن ميونخ، عند سؤالي عما إذا كان مصابا فهو مصاب، لم أختلق ذلك وإذا لم يكن مصابا سأقول أنه تم استبعاده فهو أمر سهل بالنسبة لي".



وكرر مدرب توتنهام "إيريك داير مصاب، وفيما يتعلق بأي شيء آخر يحدث لا اهتم به ".

وقال بوستيكوجلو "ليس لدي علم باهتمام بايرن ميونخ وإذا كان هناك عرض للاعب بالتأكيد سيتم إبلاغي، ولكن تركيزنا في آخر 24 ساعة كان على مباراة بيرنلي،واللاعبين الجاهزين".

وأتم تصريحاته "نعم.. يمكن تحمل خسارة داير إذا كانت إصابة بن ديفيز خطيرة، يبدو أن ديفيز تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن الملاعب".

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