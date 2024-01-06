الشارة الزرقاء تظهر على واتس آب لتمييز القنوات الموثوقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - سيستبدل واتس آب، تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم، شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها، وبالتالي توحيد لون شارة التحقق ومواءمتها جمالياً عبر جميع تطبيقات ميتا، حيث تظهر علامة التحقق باللون الأزرق على كل من إنستغرام وفيسبوك.

ويمكن لأولئك الذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي لـ واتس آب تحديث إصداراتهم إلى 2.24.1.18 لنظام أندرويد والتحقق من ذلك بأنفسهم، نظراً لأن التحديث يقتصر فقط على مستخدمي الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.

وكما تظهر الشاشة الجديدة، عندما يضيف مستخدمو واتس آب للأعمال شارات تم التحقق منها إلى قنواتهم، سيتم تحديث اسم القناة وصورة الملف الشخصي الخاصة بهم لمطابقة تفاصيل الأعمال التي تم التحقق منها.

وستكون هذه التفاصيل مؤهلة لمزيد من التحرير من خلال ملف تعريف الأعمال الخاص بهم.

ومع ذلك، هناك شيء آخر يجب القيام به مسبقاً للحصول على شارة عمل تم التحقق منها على قناتهم، حيث يجب على مستخدمي واتس آب للأعمال الاشتراك في Meta Verified.

وكان مارك زوكربيرغ كشف مؤخراً أن قدرة الشركات على الاشتراك في Meta Verified على واتس آب ستكون متاحة في المستقبل، مما سيمنحهم شارة التحقق لملفهم الشخصي ومزايا أخرى، ومن المهم ملاحظة أن اشتراك Meta Verified سيكون اختيارياً ويمكن الوصول إليه حصرياً للشركات.

وذكرت الشركة أنه للحصول على Meta Verified يجب أن تكون معلومات القناة متماسكة مع تفاصيل العمل لمنع إساءة استخدام نظام التحقق وانتحال الهوية، بحسب موقع فون أرينا.