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شرطة عجمان تعيد طفلة تائهة من أصحاب الهمم إلى ذويها في أقل من ساعة من فقدانها

1/6/2024 2:22:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثرت القيادة العامة لشرطة عجمان على طفلة من الجنسية العربية بعمر 9 سنوات من أصحاب الهمم، ضلت طريقها في منطقة الراشدية بإمارة عجمان وأعادتها الشرطة إلى ذويها سالمة.

وقال العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل إن دورية أمان عثرت على الطفلة تائهة أثناء تغطيتها الامنية في منطقة الراشدية بعجمان في الفترة المسائية، وتم تهدئتها واصطحابها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، حيث حضرت أخصائية اجتماعية من مركز الدعم الاجتماعي بعجمان للعناية بالطفلة والتواصل معها ورعايتها، وخلال ثلاثين دقيقة وبالتواصل مع غرفة العمليات تمكنت الشرطة من العثور على ذويها وابلاغهم بتواجد الطفلة في مركز شرطة المدينة الشامل وتم استدعاؤهم لتسليمهم الطفلة وهي بتمام الصحة والعافية في اقل من ساعة بعد فقدانها.

ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الأهالي إلى أهمية وحماية ومراقبة الاطفال وخاصة اصحاب الهمم منهم، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.


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