العمر مجرد رقم.. سونيل تشيتري‏ القلب النابض لمنتخب الهند بأمم آسيا 2023

رغم بلوغه الـ39 من عمره يبقى سونيل تشيتري ‏حامل الآمال الهندية في كأس أمم ‏آسيا لكرة القدم 2023 في قطر.‏وتطمح الجماهير الهندية في نجاح تشيتري وزملاؤه في تحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، ووضع الكرة الهندية على ‏الطريق الصحيح في البطولة القارية.‏

وسجل تشيتري، مهاجم فريق بينجالورو الهندي، ظهوره الأول في كأس آسيا عام 2011، والتي أقيمت أيضاً في قطر، وها هو يعود إلى الدولة ‏الخليجية للمشاركة في ظهوره القاري الثالث‎.‎

ويعتبر تشيتري ‏اللاعب الأكثر مشاركةً في المباريات الدولية مع منتخب الهند برصيد 145 مباراة ورابع أفضل هداف دولي ‏على الإطلاق برصيد 93 هدفا، كما فاز خلال مسيرته الملهمة بالعديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو يتطلع مرة أخرى ‏لتحفيز منتخب بلاده في البطولة المقبلة التي تقام كل 4 سنوات‎.‎

وولد تشيتري في عائلة كروية، وبدأت مسيرته الاحترافية في كالكوتا، عندما انضم إلى موهون باجان في عام 2002، لكنه عانى ‏في بداية مشواره قبل أن يثبت أقدامه مع الفريق ليتم

استدعائه للمنتخب الوطني، وكان الظهور الأول بمثابة حلم بالنسبة للاعب ‏البالغ من العمر 20 عاماً، حيث نجح في التسجيل أمام باكستان ، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.‏

‎وكانت هذه بداية قصة حب ملحمية مع المنتخب الهندي، حيث كان تشيتري مرة أخرى في المقدمة عندما نال لقب "هاتريك" ‏للمرة الأولى وذلك خلال المواجهة أمام طاجيكستان في نهائي كأس التحدي الآسيوي 2008، ليؤكد تأهل منتخب الهند من أجل ‏منافسة نخبة منتخبات القارة في كأس آسيا 2011، منهياً بذلك غياباً دام 27 عاماً‎.‎

وخرج منتخب الهند من الباب الخلفي في نسخة 2011 بعد تذيله المجموعة الصعبة التي ضمت أستراليا وكوريا الجنوبية ‏والبحرين، ، لكن تشيتري نجح في هز الشباك المنافسين خلال تلك النسخة‎.‎

وتنقل تشيتري بين صفوف كانساس سيتي ويزاردز وسبورتينج لشبونة، وفي وقت ما كان على وشك التوقيع مع نادي كوينز ‏بارك رينجرز الإنجليزي، لكن تم حرمانه من تصريح العمل اللازم‎.‎

وبعد فشل الهند في التأهل لكأس آسيا 2015 انتقل تشيتري ‏إلى بينجالورو، وتألق معه بشكل لافت حيث سجل

11 هدفاً على ‏مدار المواسم الثلاثة التالية في كأس الاتحاد الآسيوي، لكن فريقه اهدر فرصة التتويج باللقب القاري بعد الخسارة في النهائي أمام ‏القوة الجوية العراقي في عام 2016، لكن بينجالورو رغم ذلك أصبح النادي الهندي الأول والوحيد الذي يصل إلى نهائي بطولة ‏قارية‎.‎

‎وفي الموسم التالي، كان بينجالورو قريباً من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من جديد، لكنه تعرض للخسارة في مجموع ‏المباراتين أمام الاستقلال الطاجيكي في نهائي المناطق، تزامنا مع استمرار التألق القاري لتشيتري.‏

وتوج بينجالورو بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2018 / 2019 وسط تألق تشيتري ‏، الذي شارك بعدها مع المنتخب ‏الهندي في كأس آسيا 2019 ، وسجل هدفين خلال الفوز على تايلاند 4 / 1 ، ليمنح بلاده الانتصار الأول بالبطولة القارية منذ 55 ‏عاماً‎.‎

ورغم الفوز التاريخي على تايلاند، خسرت الهند مباراتيها التاليتين في دور المجموعات أمام الإمارات والبحرين لتتعرض ‏لخروج مخيب للآمال من دور المجموعات‎.‎

بعد تعيين المدرب الكرواتي إيجور شتيماك، بزغ فجر حقبة جديدة للنمور الزرقاء مع بقاء تشيتري كشخصية محورية

في ‏تشكيلة الفريق، حيث سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات أمام هونج كونج وكمبوديا وأفغانستان خلال التصفيات المؤهلة ‏لكأس آسيا 2023 في كالكوتا‎.‎

وخلال

عام 2023،

سجل تشيتري تسعة أهداف دولية، بما في ذلك ثلاثية في مرمى باكستان خلال بطولة اتحاد جنوب آسيا ‏لكرة القدم، التي أقيمت في بينجالورو، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً الكأس للمرة الرابعة في مسيرته‎.‎

وسجل الأيقونة الهندية، هدفه الدولي رقم 93 ضد ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن وقع عقداً جديداً لمدة عام واحد مع ‏خيار التمديد لعام إضافي مع بينجالورو في بداية الموسم.‏

وفي حضور تشيتري، فاز المنتخب الهندي على نظيره الكويتي بهدف ، ليحقق فوزه الأول خارج أرضهم في تصفيات كأس العالم ‏منذ 22 عاماً.‏

ويبقى تشيتري ‏ الملقب بـ"الأسطورة " القلب النابض للشعب الهندي البالغ عدده مليار و400 مليون نسمة، خلال مشوار المنتخب ‏الوطني في النسخة الأحدث من كأس أمم آسيا.‏

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