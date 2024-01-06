وفد الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على أوضاع أيتام الهيئة في مصر

بلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 20 محافظة بجمهورية مصر العربية، 8 آلاف و365 يتيما، وبلغت قيمة برامج كفالة الأيتام في مصر منذ تأسيسه وحتى الآن 219 مليونا و33 ألفا و309 دراهم.

وقام وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخرا بزيارة عمل لجمهورية مصر العربية، اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للأيتام الذين تكفلهم الهيئة هناك، ومتابعة ظروفهم الإنسانية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدا على حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعزيز التواصل المستمر مع الأيتام خارج الدولة، وتفقد أوضاعهم الإنسانية على الدوام، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية في المجالات كافة، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع بعض الشركاء الإنسانيين والجمعيات المحلية في مصر لتوسيع مظلة برامج كفالات الأيتام هناك، وتوفير رعاية أكبر لهم ولحاضناتهم.

وتعمل إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالهيئة بضرورة متابعة الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية والمهنية للأيتام وحاضناتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم بدرجة عالية من التميز وتوفير المتطلبات الحياتية الأساسية لهم.

كما تسعى الهيئة دائماً لتوسيع مظلة مشروع كفالة الأيتام، من خلال دعم ومساندة المحسنين والكفلاء الذين يساهمون بدور كبير في تعزيز برنامج الكفالات، وهم دائماً خلف هذا العمل النبيل مستثمرين دنياهم لآخرتهم، وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وستظل جسرا للتواصل الإنساني بين الأيتام وكفلائهم.

يذكر أن الأيتام الذين تكفلهم الهيئة يتواجدون في محافظات الغربية والدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والمنوفية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ومحافظة شمال سيناء.





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