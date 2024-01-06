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في اليوم ال92 من الحرب الاسرائيلية على غزة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس

1/6/2024 2:12:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-ارتقى 15 مواطنا على الأقل، فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لارتقاء 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

و شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

MENAFN06012024000205011050ID1107690149

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