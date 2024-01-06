في اليوم ال92 من الحرب الاسرائيلية على غزة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-ارتقى 15 مواطنا على الأقل، فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.
وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لارتقاء 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.
و شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.
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