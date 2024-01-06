الاحتلال يستولي على مركبة ومعدات مطبعة في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبة، ومعدات مطبعة في بنابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها، بعد تخريب محتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات البلدة القديمة في نابلس، واعتلت أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.