وزيرة خارجية فرنسا: غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن "غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها".

وأوضحت كولونا ردا على تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، "هذه الدعوات غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل، فنحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي، واحترامه".

وأضافت أن "مثل هذا الخطاب يتعارض أيضا مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل"، وشددت على دعمها لحل الدولتين.

وقالت: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيد حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضافت: "المدنيون ليسوا مسؤولين عن الجرائم، ويجب حمايتهم".