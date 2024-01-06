وزير: القوات الأميركية ستظل في كوريا الجنوبية حتى إذا عاد ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كيم يونغ هو في مقابلة تلفزيونية إن من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية حتى لو فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لوكالة ((رويترز)).

وفي المقابلة التي بثتها قناة ((كي بي إس)) اليوم (السبت)، قال الوزير إن هذا يرجع إلى أن الكونغرس الأميركي قد قرر الأمر بالفعل في مشروع قانون الدفاع الذي أقره في الآونة الأخيرة.

وقال كيم ((أحد المخاوف التي تساور الكثير من الناس هو.. مسألة أي انسحاب للقوات الأميركية من كوريا)) إذا أعيد انتخاب ترامب. لكن كيم ذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر في ديسمبر (كانون الأول) ينص على أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى موافقة الكونغرس لتقليص عدد قواتها البالغ 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيساعد في التغلب على أي تغييرات سياسية في الولايات المتحدة.

جاءت هذه التصريحات ردا من كيم على سؤال بشأن تقرير لصحيفة ((بوليتيكو)) أفاد بأن ترامب يدرس السماح لكوريا الشمالية بالاحتفاظ بأسلحتها النووية وتقديم حوافز مالية لوقف صنع قنابل جديدة، وهو ما نفاه ترامب ووصفه بأنه ((أخبار كاذبة)).

وأجاب كيم ردا على سؤال عن آراء بعض الخبراء الأميركيين ((الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية يعني أنه لن يكون أمام كوريا الجنوبية خيار سوى تطوير أسلحة نووية واليابان (أيضا))).

ويرى هؤلاء المحللون أنه ينبغي الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية والدعوة إلى محادثات نزع السلاح. وقال كيم إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و1953، وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

الشرق الأوسط