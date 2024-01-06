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تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى

1/6/2024 2:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر أمس (الجمعة)، إن الوزير لويد أوستن يعالج في المستشفى منذ يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلة صحية غير محددة، دون ذكر تفاصيل عن سبب إبقاء الأمر سراً طوال الأسبوع.


وأوستن (70 عاماً) هو التالي مباشرة بعد الرئيس جو بايدن في قيادة الجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحاً في أي لحظة للتعامل مع أي أزمة للأمن القومي.


ولم تذكر الوزارة إذا كان أوستن غاب عن الوعي قبل أو بعد دخول مركز والتر ريد الطبي العسكري في الأول من يناير (كانون الثاني)، أو إلى أي مدى ستتولى نائبه كاثلين هيكس مهامه.


تشمل هذه المهام الاستعداد والجاهزية للرد على أي هجوم نووي مرتقب.
وقالت الوزارة، إن أوستن عانى من ((مضاعفات في أعقاب إجراء طبي اختياري))، لكنها أمتنعت عن ذكر هذا الإجراء أو المضاعفات التي تعرض لها الوزير.


وقال الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزير ((يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم)).

الشرق الأوسط

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