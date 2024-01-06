وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بالتصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، والتي تدعو إلى تهجير أهالي قطاع غزة من أراضيهم قسريا.



وقالت في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "إسرائيل" لا يحق لها تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي".



ووصفت التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين في حكومة الاحتلال مؤخرا حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها "غير مسؤولة"

وأضافت: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن".



كما شددت كولونا على ضرورة حماية المدنيين عبر التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي.