إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية
التاريخ
1/6/2024 2:12:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
وافاد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان.
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