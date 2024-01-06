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حادث تحطم طائرة ينهي مسيرة ممثل عالمي وابنتيه بمنطقة الكاريبي- صورة

1/6/2024 2:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية مصرع الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة خاصة صغيرة شرقي الكاريبي.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الخميس، غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.

وحددت الشرطة هوية الصغيرتين وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.
كما أشارت السلطات إلى أن صيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.
يذكر أن أوليفر كان قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، ومنها فيلم "سبيد ريسر" في عام 2008، و"ذا غود جيرمان" في عام 2006 الذي شارك فيه أيضا جورج كلوني وكيت بلانشيت.




روسيا اليو

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